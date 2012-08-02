Український фондовий ринок в четвер виріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 2 серпня, підвищився на 0,85% - до 1073,44 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 119 млн грн, з них на фондовому ринку - 37,6 млн грн, на терміновому ринку - 81,5 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, якими найактивніше торгують, стали цінні папери Єнакіївського метзаводу (підвищилися на 4,2%), "Донбасенерго" (на 2,69%), "Укрсоцбанку" (на 2,63%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 2 серпня підвищився на 0,24% - до 389,69 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 41,9 млн грн, з них на ОВДП припало 40 млн грн, на облігації підприємств - 1 млн грн.