АУФТ і НАБУ просять Президента підтримати закон про депозитарну систему

Асоціація «Українські фондові торгівці» (АУФТ) та Незалежна асоціація банків України (НАБУ) просять Президента України Віктора Януковича підтримати нещодавно прийнятий Верховною Радою, але поки не підписаний Президентом Закон «Про депозитарну систему України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі АУФТ, про це йдеться у відкритому листі цих організацій на ім'я Президента України.

"Оскільки кліринг і розрахунки по операціях з фінансовими інструментами - це значуща складова інфраструктури фінансових ринків, цілком зрозуміло, що принаймні на першому етапі слід залишити її під контролем Національного банку України", - наголошується в листі.

Як повідомили в прес-службі, "саморегульована організація торговців цінними паперами, об'єднання банків Україна та інституційні інвестори просять Президента вжити заходів щодо стабілізації ситуації навколо питань розрахункової і клірингової інфраструктури національного фондового ринку".

"Справа в тому, що не всі учасники фондового ринку мають єдину позицію з цього питання, оскільки важко зберігати об'єктивність в умовах, коли ініціативи держави безпосередньо впливають на комерційні інтереси і потенційні конкурентні переваги частини суб'єктів інфраструктури та їх акціонерів. Деякі учасники ринку висловлюються проти монополізації клірингової діяльності державою", - йдеться в листі.

Також наголошується, що фондовий ринок України "роками є заручником конкурентної боротьби і амбіцій учасників ринку, що не дозволяє подолати його системну недорозвиненість, а також неефективність і фрагментарність інфраструктури". "Тому створення багатоваріантної системи клірингу (тобто коли ці функції можуть виконувати і центральний депозитарій, і фондові біржі, і спеціалізовані клірингові установи) не зрушить проблему з місця", - підкреслюють автори листа.

Нагадаємо, Верховна Рада 6 липня ц.р. ухвалила Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (після прийняття в цілому Верховною Радою він перейменований в Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом передбачено створення централізованої депозитарної системи в країні, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр.

На думку низки учасників ринку, таким чином створюється державна монополія на такі ринкові функції, як кліринг і розрахунки по операціях з фінансовими інструментами. Зокрема, за словами голови правління «Української біржі» Олега Ткаченка, ринок не зможе працювати за встановленими законом «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» правилами. Однією з принципових помилок даного закону, на його думку, є те, що "на гроші НБУ фактично створюється монополіст не тільки за розрахунками, а й за клірингом", а це означає, що дана структура-монополіст перебирає на себе також послуги центрального контрагента. "Я, наприклад, не чув, щоб хтось із представників ринку просив про це", - зазначив О. Ткаченко.