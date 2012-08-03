ЄЦБ розчарував інвесторів своєю бездіяльністю - експерти

Президент європейського банку Маріо Драґі, який минулого тижня заявив про збереження євровалюти усіма можливими методами, вчора розчарував інвесторів своєю бездіяльністю.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

Вони зазначають, що М.Драґі заявив у четвер, 2 серпня, що ЄЦБ самостійно ніяких кроків зі скуповування держпаперів Іспанії і Італії з вторинного ринку робити не буде. Поки ці країни не підпишуть Протокол про наміри і офіційно не звернуться за допомогою, ЄЦБ не має права самостійно скуповувати їхні держпапери.

За словами аналітиків, варшавський WIG-Ukraine в четвер знизився на 1,1%. При цьому вкрай низька ліквідність на Українській біржі не дозволила індексу UX (+0,85%) скоректуватися в ногу зі світовими фондовими індексами, які просіли на близько 1%. У лідерах зростання серед індексних паперів Української біржі в четвер опинився Єнакіївський метзавод (+4,20%), який продемонстрував найкращі результати з випуску сталі в Україні за сім місяців (+10%). Аналітики не виключають продовження росту котирувань ЄМЗ на тлі планів зі збільшення виробництва в серпні на 21%.

За інформацією аналітиків, сьогодні очікується вихід важливої ​​макростатистики в США про кількість нових робочих місць поза с/г сектором. Згідно з консенсус-прогнозом, їхня загальна кількість зросла на 100 тис.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 2 серпня, підвищився на 0,85% - до 1073,44 пункту. Загальний обсяг торгів склав 119 млн грн.

Індекс ПФТС виріс на 0,24% - до 389,69 пункту. Загальний обсяг торгів склав 41,9 млн грн.