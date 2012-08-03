Мінфін випустить валютні казначейські зобов'язання для населення

Валютні казначейські зобов'язання (КЗ), номіновані в доларах США, будуть випущені Міністерством фінансів України наприкінці вересня – на початку жовтня п.р. Про це повідомив директор генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України Олексій Ткаченко, повідомляється на сайті відомства.

“Планується їх випуск на кінець вересня — початок жовтня. Рішення вже прийнято, але це пов'язано з тим, що потрібно ще надрукувати ці казначейські зобов'язання”, - сказав О.Ткаченко.

За його словами, первинне розміщення проводитиметься через “Ощадбанк”. Крім того, банк проводитиме двостороннє котирування цих паперів як на їх продаж, так і на купівлю. При цьому банкір запевнив, що ціна дострокового зворотного викупу КЗ може відрізнятися від ціни продажу максимум на 1%. Прибутковість паперів може бути на рівні 8-10% річних.

КЗ будуть випущені в паперовій формі номіналом 500 дол. Вони будуть безіменними з терміном обігу два роки з піврічним купоном.

Раніше Нацбанк заявляв про те, що не бачить загроз для економіки від випуску внутрішніх валютних урядових зобов'язань.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня парламент дозволив здійснювати емісію казначейських зобов'язань України в іноземній валюті для населення, прийнявши відповідний закон «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» щодо казначейських зобов'язань». Документом були внесені поправки до Податкового кодексу, згідно яким інвестиційний дохід за КЗ звільняється від оподаткування.