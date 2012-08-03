Індекс Української біржі підвищився на 0,51%, індекс ПФТС – на 0,45%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 3 серпня, підвищився на 0,51% – до 1078,93 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 108,5 млн. грн, з них на фондовому ринку – 34,7 млн. грн, на строковому ринку – 73,7 млн. грн.

Лідерами підвищення серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери Авдєєвського коксохіму (підвищилися на 2,63%), "Укрсоцбанку" (на 1,61%), "Азовсталі" (на 0,88%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 3 серпня підвищився на 0,45% – до 391,45 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 149,7 млн. грн, з них на ОВДП припало 122,5 млн. грн, на облігації підприємств – 26,8 млн. грн.