WIG-Ukrainе втратив за тиждень 0,36%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі WIG-Ukrainе закінчив минулий тиждень 0,36% зниженням, закрившись на рівні 708,07 пункта, на тлі майже 3-відсоткового зростання польських "голубих фішок".

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, серед десяти українських емітентів, що входять до індикатора, за останні п'ять торгових сесій подорожчали тільки папери української компанії Kernel, що входить в WIG20, і виробника молочної продукції IMC: на 5,27% і 4,65% відповідно.

Падіння вартості інших компаній з України становило від 0,56% Ovostar Union до понад 7% найбільшого українського виробника цукру Astarta.

Папери компанії Milkiland, яка оголосила минулого тижня про купівлю заводу в Польщі, подешевшали на 3,24%.

Головний індикатор польського ринку WIG20 піднявся за тиждень на 2,77% на тлі 1,65% зростання індексу широкого ринку WIG, а індикатори середніх і невеликих компаній втратили за тиждень 1,6% і 0,12% відповідно.

Водночас за липень WIG-Ukrainе продемонстрував майже 10% зростання на фоні майже 3% мінуса польських "голубих фішок".

Серед українських компаній минулого місяця найбільше подорожчали папери Agroton (+ майже 35%), IMC (+ більш ніж 23%) і Kernel (+ майже 15%).

З іншого боку, найбільше втратив у ціні виробник акумуляторів Westa, папери якого встановили новий історичний мінімум з моменту дебюту влітку минулого року на рівні менш ніж 0,6 злотого за акцію, що майже на 95% нижче за ціну першого дня торгів. За липень папери компанії втратили більш ніж третину своєї вартості.

Капіталізація видобувальника вугілля Sadovaya Group за минулий місяць знизилася на більш ніж 20%.

Як повідомляв УНІАН, за перше півріччя WIG-Ukrainе втратив більш як 8% на фоні майже 4% плюса польських "голубих фішок" і 6,5-10% зростання інших основних індексів польського ринку.

Довідка УНІАН. До індексу українських компаній, створеного Варшавською фондовою біржею на початку травня минулого року, входять 10 фірм з України, акції яких котируються на головному майданчику польського фондового ринку. Запущений із базових 1000 пунктів індекс досяг свого історичного мінімуму в кінці травня на рівні 592,37 пункта.