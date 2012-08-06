Рух українського ринку акцій цього тижня визначать внутрішні новини – експерти

Статистичні дані щодо України на поточному тижні можуть відіграти ключову роль у визначенні тренду вітчизняного ринку акцій.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхніми словами, важливої макростатистики з Європи і США цього тижня не буде. При цьому Держстат цього тижня опублікує дані про інфляцію, а НБУ – про стан офіційних резервів.

Як відзначають аналітики, на хвилі зовнішнього оптимізму українські акції у п'ятницю, 3 серпня, зафіксували зростання. Індекс UX додав 0,5%, WIG-Ukraine - 1,7%. Проте за підсумками минулого тижня індекс Української біржі знизився на 0,4%, зафіксувавши падіння третій тиждень поспіль. Із найбільш ліквідних паперів зросла лише «Мотор Січ» (+2,7%), котирування якої вперлися у лінію опору 2300 грн. Цей папір намагається пробити даний рівень ще з початку червня.

За інформацією аналітиків, провідні світові індекси у п'ятницю закрилися сильним зростанням. S&P 500 додав 1,9%, Stoxx 600 - 2,4%. Оптимістичні дані щодо зайнятості у США і готовність Іспанії офіційно звернутися за фінпідтримкою викликали зростання ризикових активів. Крім того, Греція погодилася виконувати вимоги «трійки», яка повинна визначити виділення країні чергового траншу фінансової допомоги.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 3 серпня, підвищився на 0,51% – до 1078,93 пункта. Загальний обсяг торгів становив 108,5 млн. грн.

Індекс ПФТС зиріс на 0,45% – до 391,45 пункта. Загальний обсяг торгів становив 149,7 млн. грн.