Український фондовий ринок у понеділок знову зріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 6 серпня, виріс на 1,44% - до 1094,49 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 70,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 31,6 млн грн, на терміновому ринку - 39,3 млн грн.

Лідерами підвищення серед найбільш активно торгуються акцій стали цінні папери Алчевського меткомбінату (+2,32%), "Азовсталі" (+1,96%), "Центренерго" (+1,76%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 6 серпня піднявся на 0,75% - до 394,37 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 310 млн грн, з них на ОВДП припало 309,3 млн грн, на акції - 0,43 млн грн.