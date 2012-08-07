Інформація про збори акціонерів банків та компаній України, призначених на 7 серпня

Нижче наводиться інформація про заплановані на поточному тижні збори акціонерів українських банків і провідних компаній: 7 серпня - Сведбанк; - Нікопольський завод феросплавів; - Експрес-Банк; - Дніпровський металургійний завод «Комінмет»; - Нікопольський завод феросплавів; - Одесаобленерго; 8 серпня - Ернст енд Янг Украудит; - Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат; 10 серпня - Акціонерно-комерційно банк «Львів»; - Промекономбанк; - Екогазавто; - Хіміко-фармацевтична компанія Біосан.

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