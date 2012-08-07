Інформація про збори акціонерів банків та компаній України, призначених на 7 серпня

10:04, 07 серпня 2012
Фондовий ринок
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Нижче наводиться інформація про заплановані на поточному тижні збори акціонерів українських банків і провідних компаній:

7 серпня

- Сведбанк;

- Нікопольський завод феросплавів;

- Експрес-Банк;

- Дніпровський металургійний завод «Комінмет»;

- Нікопольський завод феросплавів;

- Одесаобленерго;

8 серпня

- Ернст енд Янг Украудит;

- Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат;

10 серпня

- Акціонерно-комерційно банк «Львів»;

- Промекономбанк;

- Екогазавто;

- Хіміко-фармацевтична компанія Біосан.

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