Інформація про збори акціонерів банків та компаній України, призначених на 7 серпня
10:04, 07 серпня 2012Фондовий ринок
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Нижче наводиться інформація про заплановані на поточному тижні збори акціонерів українських банків і провідних компаній:
7 серпня
- Сведбанк;
- Нікопольський завод феросплавів;
- Експрес-Банк;
- Дніпровський металургійний завод «Комінмет»;
- Нікопольський завод феросплавів;
- Одесаобленерго;
8 серпня
- Ернст енд Янг Украудит;
- Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат;
10 серпня
- Акціонерно-комерційно банк «Львів»;
- Промекономбанк;
- Екогазавто;
- Хіміко-фармацевтична компанія Біосан.
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