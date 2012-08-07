Фонду держмайна передали пакети акцій чотирьох ТЕЦ для підготовки до приватизації

Кабінет Міністрів України передав Фонду держмайна України (ФДМУ) пакети акцій чотирьох теплоелектроцентралей для підготовки до наступної приватизації.

Згідно з постановою уряду № 173 від 6 серпня 2012 року, текст якої оприлюднений на урядовому порталі, держхолдинг "Нафтогаз України" повинен передати Фонду пакети акцій Дніпродзержинської, Херсонської, Одеської ТЕЦ, а також Харківської ТЕЦ-5 в місячний термін.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2012 року президент України Віктор Янукович підписав закон, яким зняв заборону на приватизацію 13 великих ТЕЦ для реалізації програми їхнього технічного переоснащення та залучення недержавних інвестицій шляхом передачі їх в оренду або концесію.

До переліку таких об'єктів, зокрема, включені Дніпродзержинська і Криворізька ТЕЦ, Сєвєродонецька та Лисичанська ТЕЦ, Харківська ТЕЦ-5 і ТЕЦ "Есхар", Сімферопольська, Камишбурунська ТЕЦ і Сакські теплові мережі, Севастопольська, Миколаївська, Одеська і Херсонська ТЕЦ.