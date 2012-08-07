Фонд держмайна готує чотири ТЕЦ до приватизації

Кабінет міністрів України передав Фонду держмайна України (ФДМУ) пакети акцій чотирьох теплоелектроцентралей для підготовки до подальшої приватизації.

Згідно з постановою уряду №173 від 6 серпня 2012 року, текст якої опубліковано на урядовому порталі, держхолдинг "Нафтогаз України" повинен передати Фонду пакети акцій Дніпродзержинської, Херсонської, Одеської ТЕЦ, а також Харківської ТЕЦ-5 у місячний термін.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2012 року президент України Віктор Янукович підписав закон, яким зняв заборону на приватизацію 13 великих ТЕЦ для реалізації програми їх технічного переоснащення і залучення недержавних інвестицій шляхом передачі їх в оренду або концесію.

До переліку таких об'єктів, зокрема, включені Дніпродзержинська і Криворізька ТЕЦ, Севєродонецька і Лисичанськая ТЕЦ, Харківська ТЕЦ-5 і ТЕЦ "Есхар", Сімферопольська, Камишбурунська ТЕЦ і Сакські теплові мережі, Севастопольська, Миколаївська, Одеська і Херсонська ТЕЦ.