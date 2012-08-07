Греція випустить нові держоблігації, намагаючись уникнути дефолту
Греція випустить короткострокові облігації для покриття боргів, термін погашення яких наступить ближче до кінця серпня, щоб уникнути дефолту через відстрочення виплати наступного траншу міжнародної фінансової допомоги, повідомляє Reuters з посиланням на джерело у грецькому уряді.
"У п'ятницю з'явиться заява щодо обсягу випуску та інші подробиці", - повідомив чиновник, який побажав залишитися неназваним.
20 серпня Греція повинна виплатити борг у розмірі 3,2 мільярда євро.
Аукціон додаткових короткострокових облігацій відбудеться наступного тижня спільно з аукціоном тримісячних облігацій, які повинні будуть рефінансувати облігації на суму 1,6 мільярда євро, випущені раніше.
Греція, в якій проживає близько 10,8 млн. чоловік, виявилася однією з найбільш вразливих економік Європи.
В умовах поглиблення економічної кризи країна повністю залежить від допомоги європейських партнерів і Міжнародного валютного фонду, які в останні тижні посилили тиск, затримуючи подальші виплати до появи оцінки сумлінності втілення Грецією узгоджених реформ.
Оцінка успіхів Греції у дотриманні умов програми допомоги, яку проводять в Афінах інспектори ЄС і МВФ, як очікується, з'явиться не раніше ніж у вересні.
Підсилюючи невизначеність, грецькі політичні лідери сперечаються про скорочення бюджету на 11,5 мільярда, до якого треба вдатися, щоб задобрити кредиторів.