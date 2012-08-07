Мінфін залучив до держбюджету від продажу ОВДП 267,758 млн. грн

Міністерство фінансів України залучило до держбюджету від продажу на аукціоні у вівторок п'ятирічних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 267,758 млн. грн. Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Середньозважена прибутковість паперів становила 14,18%. Мінфін задовольнив усі три заявки, які були подані на купівлю паперів.

На семирічні папери, які також пропонувалися до продажу на аукціоні, попиту не було.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін заявив, що в серпні не має наміру розміщувати індексовані та номіновані в іноземній валюті ОВДП, а пропонуватиме ринку виключно гривневі папери з терміном обігу 5 і 7 років.

Наміри припинити продаж валютних ОВДП обуло оприлюднено після того, як Мінфіну вдалося задовольнити потребу у валютних ресурсах за рахунок розміщення 18 липня єврооблігацій на 2 млрд дол.

Міністерство також заявляло про плани почати з осені п.р. випуск для населення казначейських зобов'язань, номінованих в іноземній валюті.

За даними Державної казначейської служби, від продажу урядових паперів у січні-липні до бюджету вдалося залучити 65,475 млрд грн, в т.ч. за рахунок продажу ОВДП — 49,489 млрд грн, єврооблігацій — 15,986 млрд грн.

На погашення держборгу за вказаний період було спрямовано за внутрішніми зобов'язаннями 19,091 млрд грн, за зовнішніми — 13,749 млрд грн, а на витрати з обслуговування — 8,816 млрд грн і 3,724 млрд грн відповідно.