Індекс Української біржі у вівторок зріс на 0,05%, ПФТС – на 0,91%

Індекс Української біржі за підсумками торгів 7 серпня підвищився на 0,05% – до 1095,02 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 75,2 млн. грн, з них на фондовому ринку – 38,9 млн. грн, на строковому – 36,2 млн. грн.

Лідерами підвищення серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери металургійного комбінату «Азовсталь» (підвищилися на 1,81%), "Мотор Січі" (на 1,18%). Лідер зниження вартості цінних паперів – Авдєєвський коксохімічний завод (-2,76%)

Індекс ПФТС за підсумками торгів 7 серпня підвищився на 0,91% – до 397,95 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 34,8 млн. грн, з них на ОВДП припало 34,5 млн. грн, на акції підприємств – 0,369 млн. грн.