Судноплавна компанія KDM Shipping дебютує на Варшавській фондовій біржі 9 серпня

Варшава. Українська судноплавна компанія KDM Shipping дебютує на Варшавській фондовій біржі у четвер, 9 серпня, повідомила УНІАН прес-служба компанії.

Перші торги паперами компанії, яка стане 11-ю фірмою з України, акції якої торгуються на головному майданчику польського фондового ринку, почнуться о 10.00 за варшавським часом.

Як повідомляв УНІАН, у липні KDM Shipping в ході первинного розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі залучила за 10,9% своїх паперів близько 7,4 млн. доларів замість планованих близько 36 млн. доларів за 35-відсотковий пакет.

Компанія продала акції за 32,6 злотого за штуку, що на 10% нижче за максимальну ціну паперу, визначеного у проспекті емісії.

Довідка УНІАН. Компанія KDM Shipping, зареєстрована на Кіпрі, займається в основному вантажними перевезеннями водним транспортом.

Компанія володіє флотом із 8 вантажних і 8 пасажирських судів, а також судоремонтним заводом у Херсоні.

Минулого року KDM Shipping збільшила чистий прибуток до 14,2 млн. доларів з 5,08 млн. доларів роком раніше при зростанні виручки більш ніж у 2 рази - до 29,2 млн. доларів.

Близько 80% торішньої виручки становили доходи від перевезення вантажів в акваторіях Чорного, Азовського і Середземного морів.