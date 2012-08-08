Фонд держмайна виставив на продаж пакети акцій 5 обл- і міськгазів

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив про плани продажу наприкінці серпня - початку вересня на приватизаційних конкурсах пакетів акцій 5 газопостачальних компаній - «Івано-Франківськгаз», «Полтавагаз», «Гадячгаз», «Севастопольгаз» і «Херсонгаз».

Як сказано в офіційному виданні Фонду газеті «Відомості приватизації», на запланований 30 серпня приватизаційний конкурс виставляються 25,0% акцій компанії «Івано-Франківськгаз». Стартову ціну встановлено на рівні 32,6 млн. грн, крок аукціонних торгів – 350 тисяч гривень.

Покупець пакета буде зобов'язаний впродовж найближчих трьох років інвестувати в розвиток підприємства 4,03 млн. грн.

На запланований на 29 серпня конкурс буде виставлено пакет компанії «Полтавагаз» у розмірі 26,0% акцій із стартовою ціною 20,1 млн. грн. Крок аукціонних торгів становитиме 205 тис. грн. Зобов'язання інвестора із внесення інвестицій упродовж найближчих трьох років встановлено на рівні 3,7 млн. грн.

На 31 серпня Фондом держмайна запланований конкурс з продажу 20,827% акцій компанії «Херсонгаз». Стартову ціну встановлено на рівні 7,0 млн. грн, крок аукціонних торгів – 100 тисяч гривень. Покупець буде зобов'язаний інвестувати в розвиток підприємства впродовж трьох років 1,5 млн. грн.

На 3 вересня заплановано конкурс з продажу 25,999% акцій компанії «Гадячгаз» (Полтавська область) із стартовою ціною 3,1 млн. грн. Крок аукціонних торгів – 35 тисяч гривень. Розмір інвестицій упродовж трьох років – 300 тисяч гривень.

На 4 вересня призначено конкурс з продажу 25% компанії «Севастопольгаз» із стартовою ціною 4,2 млн. грн. Крок торгів – 50 тис. грн. Зобов'язання із внесення інвестицій упродовж трьох років – 600 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою від 10 жовтня 2011 р. доручив НАК «Нафтогаз України» передати державні пакети акцій 48 підприємств з газопостачання та газифікації (міськ- та облгазів) із статутного капіталу компанії Фонду держмайна для їх подальшої приватизації.

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