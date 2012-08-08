«Роскосмос» виявив бажання придбати білоруський «Пеленг»

Мінськ. Білоруське ВАТ «Пеленг» отримало пропозицію від російської компанії «Роскосмос» про купівлю державної частки акцій ВАТ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомив сьогодні журналістам перший віце-прем'єр-міністр Білорусі Володимир Семашко.

«Пропозиція надійшла від російської сторони, вона задоволена співпрацею з ВАТ «Пеленг», на пострадянському просторі це підприємство в своїй сфері найпросунутіше, на світовому рівні вирішує питання створення обладнання для космічних апаратів. Звідси й інтерес », - сказав В. Семашко.

Довідка УНІАН. У статутному фонді ВАТ «Пеленг» 48,9% належить державі, 51,1% - трудовому колективу підприємства.

ВАТ «Пеленг» - провідне проектно-конструкторське підприємство Білорусі в області оптико-електронного приладобудування. Входить до складу Держвоєнпрому Білорусі.

Утворено в 1974 році шляхом реорганізації конструкторського відділу Мінського механічного заводу ім. С.І. Вавілова (входив до складу БЕЛОМО) в Центральне конструкторське бюро «Пеленг». У 1994 році перетворено у ВАТ «Пеленг». У 2003 році ВАТ «Пеленг» включено до Реєстру високотехнологічних виробництв і підприємств Білорусі.

Основний вид діяльності ВАТ «Пеленг» - здійснення НДДКР та виготовлення наукоємної оптико-механічного та оптико-електронної продукції для широкого застосування. Виробляє фотоапаратуру для комерційних супутників ДЗЗ, системи стиснення, обробки і зберігання отриманої інформації.