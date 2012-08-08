Валентин Рибачук призначений головою правління ДІУ

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 541 від 8 серпня 2012 призначив Валентина Рибачука головою правління Державної іпотечної установи.

Про це йдеться в тексті розпорядження, розміщеного на урядовому порталі.

Раніше В. Рибачук обіймав посаду міського голови Слов'янська Донецької області, голови спостережної ради ВО «Слов'янський завод високовольтних ізоляторів». Працював на керівних посадах на комерційних підприємствах Слов'янська. За освітою лікар-стоматолог, юрист і магістр з фінансів.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня 2012 тимчасовим виконуючим обов'язки голови Державної іпотечної установи (ДІУ) призначений перший заступник голови правління Юрій Зоц.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням № 317 від 31 травня ц.р. звільнив Віктора Миргородського з посади голови правління Державної іпотечної установи з 1 червня за власним бажанням.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.