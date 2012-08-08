Індекс Української біржі в середу знизився, ПФТС - виріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів 8 серпня знизився на 1,70% - до 1076,44 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг угод на Українській біржі склав 69,9 млн грн, з яких на фондовому ринку - 25,2 млн грн, на терміновому ринку - 44,7 млн грн.

Лідерами зниження активності серед цінних паперів, якими торгують, стали акції Укрсоцбанку (впали на 3,63%), Алчевського металургійного комбінату (-3,37%), Єнакіївського металургійного заводу (-2,85%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 8 серпня підвищився на 0,03% - до 398,06 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 1,786 млрд грн, з них на ОВДП припало 1,783 млрд грн, на облігації підприємств - 2,6 млн грн, на акції підприємств - 1,4 млн грн.