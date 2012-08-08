Інвесторів непокоїть платоспроможність Афін - експерт

Інвесторів непокоїть поточна платоспроможність Афін.

Про це сказав в коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

За його словами, низка гравців фондового ринку побоюється, що Греція не зможе виконати свої зобов'язання перед кредиторами, термін оплати за якими настає 20 серпня, тоді як черговий транш фінансової допомоги Афіни отримають не раніше вересня. S&P не виключає можливість зниження рейтингу Греції в найближчому майбутньому.

Як повідомив О.Кушнарьов, торги на українському фондовому ринку в середу, 8 серпня, проходили в негативній зоні. Негативний настрій іноземних інвесторів, як і слід було очікувати, передався вітчизняним трейдерам. Ринковий песимізм спровокувала новина про зниження агентством S&P прогнозу за суверенним рейтингом Греції зі стабільного до негативного рівня.

Аналітик додав, що не внесли позитиву в рух ринкових котирувань і дані зарубіжної макростатистики. У червні промислове виробництво в Німеччині впало на 0,9%, при цьому очікувалося, що показник знизиться на меншу величину - на 0,8%. Банк Англії переглянув свої оцінки з динаміки британського ВВП на 2012-2013 рр.. Якщо раніше регулятор прогнозував зростання головного макроекономічного індикатора на 2,5%, то тепер прогнози обмежилися цифрою 2,0%.

Як зазначив О.Кушнарьов, в четвер ринок чекає публікація статданих з промвиробництва і інфляції в Китаї. Існує висока ймовірність того, що виробнича статистика виявиться гіршою від очікувань. Підставою для цього служать вже оприлюднені дані за індексами ділової активності і новим промисловим замовленням, що зберіг негативну тенденцію в липні. Стримуючий вплив на динаміку промвиробництва в КНР минулого місяця міг надати і погодний фактор. Водночас, слабка макростатистика може бути розцінена як сигнал до активізації заходів економічного стимулювання, тому не викличе розпродажу на ринках у четвер.

За інформацією аналітика, найбільші цінові втрати серед представників першого ешелону Української біржі 8 серпня понесли акції «Укрсоцбанку», просіли на 3,63%. На тлі загальної негативної динаміки гірше за інші виглядали папери Алчевського МК (-3,37%) і Єнакіївського МЗ (-2,85%). Емітентів, акції яких закінчили день в плюсі, в індексному кошику не було.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 8 серпня, знизився на 1,70% - до 1076,44 пункту. Загальний обсяг угод склав 69,9 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,03% - до 398,06 пункту. Загальний обсяг торгів склав 1,786 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Греція випустить нові держоблігації, намагаючись уникнути дефолту