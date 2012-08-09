НКЦПФР пропонує запровадити інститут загальних зборів власників корпоративних облігацій

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) на своєму засіданні схвалила законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» щодо розвитку ринку облігацій», що передбачає запровадження інституту загальних зборів власників корпоративних прав.

Про це сказано у прес-релізі регулятора.

За словами члена НКЦПФР Анатолія Амеліна, основним нововведенням документа можна назвати появу в Законі «Про цінні папери і фондовий ринок» окремих розділів, присвячених захисту прав власників корпоративних облігацій.

«Так, нами пропонується ввести інститут загальних зборів власників корпоративних облігацій з наданням таким зборам, зокрема, права погоджувати рішення емітента про операції з його активами у разі неналежного виконання емітентом своїх зобов'язань за облігаціями. Також узгодження потребує процес реструктуризації зобов'язань і внесення будь-яких змін у проспект емісії», - пояснив він.

Крім того, законопроект передбачає визначення поняття «корпоративні облігації», їх видів (біржові, інфраструктурні, концесійні) і створення механізмів емісії таких облігацій.

Передбачається, що інфраструктурні облігації випускатимуться для фінансування інфраструктурної модернізації у рамках державно-приватного партнерства. Водночас розміщення концесійних облігацій виду інфраструктурних облігацій здійснюватиметься з метою фінансування створення і/або відновлення інфраструктури, що передбачене договором концесії. Біржові облігації випускатимуться за спрощеною процедурою для обігу виключно на фондових біржах.

Документ також регулює дії емітента і власників корпоративних облігацій у разі дефолту, реструктуризації боргу, конвертації облігацій. За пропозицією комісії, власники дефолтних облігацій зможуть вимагати від емітента дострокового погашення грошових зобов'язань. При цьому, якщо йдеться про забезпечені облігації, то дострокового виконання зобов'язань можна буде вимагати і від особи, що надала забезпечення.

У НКЦПФР відзначили, що законопроект готується до опублікування та обговорення з громадськістю, а також для подання на узгодження у міністерствах і відомствах.