Український фондовий ринок у четвер знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів 9 серпня знизився на 0,88% – до 1066,97 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 48,8 млн. грн, з них на фондовому ринку – 22,5 млн. грн, на строковому ринку – 26,2 млн. грн.

Лідером підвищення серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери "Райффазен Банку Аваль" (зростання на 0,10%). Лідерами зниження стали акції «Донбасенерго» (-1,86%), «Центренерго» (-1,43%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 9 серпня знизився на 0,36% – до 396,63 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 1,743 млрд грн, з них на ОВДП припало 1,738 млрд грн, на акції – 1,1 млн. грн і облігації підприємств – 4,3 млн. грн.