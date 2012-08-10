Експерт: корекція на фондових ринках нагадує «кота Шредінгера»

Корекція на ринках ризикових активів продовжує нагадувати «кота Шредінгера»: вона ніби і є, але її ніби й нема.

Так у коментарі УНІАН охарактеризував поточну ситуацію на фондовому ринку аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко.

Можна сказати, відзначив він, що зараз ризикові активи розділилися на дві групи. Перша група (європейські активи, азіатські валюти) переживає повноцінну, хай і помірну, корекцію. Друга група (акції у США) радше перебуває у стані консолідації, аніж корекції.

За словами аналітика, «логічно припустити, що така амбівалентність не триватиме довго. Ризиковим активам доведеться визначитися з напрямком сильнішого руху не пізніше ніж на початку наступного тижня».

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 9 серпня, впав на 0,88% – до 1066,97 пункта. Загальний обсяг торгів становив 48,8 млн. грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,36% – до 396,63 пункта. Загальний обсяг торгів становив 1,743 млрд грн.