Індекс Української біржі виріс на 0,24%, індекс ПФТС знизився на 0,41%

Індекс Української біржі за підсумками торгів 10 серпня виріс на 0,24% - до 1069,58 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 58,0 млн грн, з яких на фондовому ринку - 25,8 млн грн, на терміновому ринку - 32,2 млн грн.

Лідером підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери "Укрнафти" (+1,67%), Алчевського металургійного комбінату (+0,74%). Лідером зниження вартості сталі акції «Донбасенерго» (-0,95%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 10 серпня знизився на 0,41% - до 394,98 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 227,9 млн грн, з них на ОВДП припало 224,7 млн грн, на акції - 0,9 млн грн і облігації підприємств - 2,3 млн грн.