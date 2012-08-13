Фондові індекси АТР падають на статданих з Японії

Провідні індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону демонструють у понеділок, 13 серпня, негативну динаміку після оприлюднення статданих з Японії.

Так, японський Nikkei 225 впав на 0,02% - до 8889,90 пункта. Ширший індекс TOPIX скоротився на 0,06% і становить 746,35 пункта. Південнокорейський KOSPI торгувався у мінусі на 0,67% і становить 1933,37 пункта. Сінгапурський FTSE Straits Times Index збільшився на 0,21% і досяг 3060,72 пункта. Індекс материкового Китаю Shanghai Composite зменшився на 0,14% і становить 2157,10 пункта. Австралійський S&P/ASX 200 додав 0,23%, досягнувши 4287,30 пункта. Гонконзький Hang Seng знизився на 0,14% і становить 20108,04 пункта.

За квітень-червень ВВП Японії зріс на 1,4% у річному виразі, тоді як аналітики чекали зростання на 2,3%. При цьому показник за перший квартал було переглянуто у бік підвищення до зростання на 5,5% з оголошених раніше 4,7%.

У порівнянні з січнем-березнем зростання економіки Японії у другому кварталі становило 0,3%, що розходиться з очікуваннями ринку – експерти прогнозували підвищення показника на 0,6%.

На думку експертів, статдані свідчать про те, що економіці країни буде потрібно більше часу на боротьбу з дефляцією, яка й далі залишатиметься стимулом для проведення додаткового пом'якшення з боку Банку Японії, передає РІА "Новини".