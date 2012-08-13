WIG-Ukrainе додав за тиждень більш ніж 3%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі WIG-Ukrainе закінчив минулий тиждень 3,1% зростанням, закрившись на максимальних своїх значеннях з початку травня поточного року – на рівні 735,13 пункта.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, серед десяти українських емітентів, що входять в індикатор, за останні п'ять торгових сесій подешевшали тільки папери вугільних компаній Coal Energy і Sadovaya Group, які втратили близько 11% і 8% відповідно.

Зростання інших компаній становило від близько 1% до більш ніж 15%.

Найбільше минулого тижня подорожчали папери сільськогосподарського Agroton, акції якого в червні поточного року досягли свого історичного мінімуму - 7,29 злотого за штуку (1USD=3,3PLN), що майже в 4 рази менше за вартість першого дня торгів на Варшавській біржі в листопаді 2010 року.

У п'ятницю інвестори платили за папери компанії майже 12 злотих.

Серед лідерів зростання опинилися KSG-Agro, що додав майже 8%, і Astarta (+більш ніж 6,5%).

Папери Industrial Milk Company (IMC), що дебютувала на Варшавському ринку в травні минулого року, завершили минулий тиждень на історичному максимумі: інвестори платили за її акції 14,6 злотого за штуку, що майже на 30% більше за ціну дебюту.

За останні п'ять сесій акції компанії подорожчали на майже 6%.

Основні індекси Варшавської фондової біржі також закінчили минулий тиждень зростанням.

Індекс "голубих фішок" піднявся на 4,35%, завершивши торги вище за рівень 2,3 тис. пунктів вперше з кінця березня поточного року.

Індикатор всього ринку WIG додав 3,41% на тлі зростання індексів невеликих і середніх компаній від 0,23 до 1,54%.

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine закінчив попередній тиждень 0,36% мінусом після майже 10% зростання за липень.

Довідка УНІАН. До створеного Варшавською фондовою біржею на початку травня минулого року індексу українських компаній входять 10 фірм з України, акції яких котируються на головному майданчику польського фондового ринку. Запущений із базових тисячі пунктів індекс досяг свого історичного мінімуму в кінці травня – на рівні 592,37 пункта.

За перше півріччя WIG-Ukrainе втратив більш ніж 8% на фоні майже 4% плюса польських "голубих фішок" і близько 6,5-10% зростання інших основних індексів польського ринку.