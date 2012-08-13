Біржовий дебют "Манчестер Юнайтед" розчарував інвесторів

Проведене в кінці минулого тижня британським футбольним клубом "Манчестер Юнайтед" публічне розміщення акцій не викликало ажіотажу на світовому фондовому ринку і принесло клубу на 100 млн. доларів менше, ніж чекали організатори IPO.

Як повідомляє Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE), яка проводила це розміщення, ціна розміщення однієї акції Manchester United Ltd становила 14 доларів при орієнтирі, що очікувався організаторами, 16-20 доларів.

Таким чином, один із грандів світового футболу завдяки продажу 16,7 млн. акцій зумів залучити лише 233,2 млн. доларів.

"Манчестер Юнайтед", оцінений ринком у 2,3 млрд доларів, планує спрямувати залучені від продажу акцій кошти на скорочення боргу у розмірі майже 663 млн. доларів і купівлю нових гравців.

Незважаючи на прохолодне ставлення інвесторів, IPO Manchester United Ltd стало найбільшим публічним розміщенням акцій спортивної команди у світовій історії.

У 1999 році Всесвітня борцівська організація залучила в результаті IPO 190 млн. доларів.

Спочатку британський футбольний клуб розглядав як майданчик для свого дебюту біржу в Гонконзі. Згодом клуб запланував провести лістинг у Сінгапурі в другій половині минулого року, але врешті-решт пригальмував через несприятливі ринкові умови.

Річний дохід клубу з липня 2011 року по червень 2012 року оцінюється у 519 млн. доларів. У 2012 році «МЮ» планує виручку на рівні 503 млн. доларів.

Англійський клуб "Манчестер Юнайтед" був заснований у 1878 році і на сьогоднішній день, згідно з дослідженням Kantar, налічує 659 мільйонів прихильників у всьому світі, майже половина з яких припадає на Азіатсько-Тихоокеанський регіон.