КDM Shipping одержала у рамках IPO на Варшавській біржі 7 млн. доларів

Варшава. Український перевізник водним транспортом – компанія KDM Shipping одержала "чистими" від продажу свого 10,9% пакету на Варшавській фондовій біржі 7 млн. доларів із 7,62 млн., залучених у ході первинного розміщення акцій.

Про це компанія повідомила у понеділок в системі розкриття інформації Варшавської біржі.

"Фінальна вартість публічного розміщення становила 25 790 400 злотих (USD 7 620 601). Чисті надходження – 7 008 045 USD, зокрема додаткові надходження через різницю курсу", - відзначила компанія.

Зареєстрована на Кіпрі KDM Shipping, що спеціалізується на вантажних і пасажирських перевезеннях суднами типу "річка-море", повідомила про збільшення свого статутного капіталу в результаті проведеного IPO до 72 960 євро.

Компанія також нагадала, що в ході первинного розміщення акцій їй вдалося продати 796 тис. акцій замість планованих до продажу 3,5 млн. паперів, більш ніж 90% яких придбали інституційні інвестори.

Акціонери продали акції за ціною 32,4 злотого за штуку (1USD=3,3PLN).

Як повідомляв УНІАН, KDM Shipping планувала залучити в ході IPO 33 млн. доларів, 26 млн. з яких хотіла спрямувати на купівлю вживаних суховантажів для подвоєння потужностей свого вантажного флоту до близько 50 тис. тонн, а решту – на потроєння потужностей належного їй суднобудівельного заводу в Херсоні.

Довідка УНІАН. Минулого року компанія KDM Shipping майже потроїла свій чистий прибуток – до 14,2 млн. доларів при більш ніж двократному зростанні виручки, 80% якої забезпечили вантажні перевезення, здійснювані KDM Shipping на її 8 суднах в акваторіях Чорного, Азовського і Середземного морів.

Після IPO частка головних акціонерів KDM Shipping, генерального директора компанії Костянтина Молодковця і фінансового директора Дениса Молодковця, становить 69,9% і 10,28% відповідно.

6,17% акцій компанії належать компанії Miralex Inc, решта – free float.

На сьогоднішньому відкритті торгів акції KDM Shipping коштували близько 32 злотих, що рівнозначно капіталізації компанії у близько 70 млн. доларів.