Інвестори не поспішають кидатися у вир корекції - експерт

Інвестори не поспішають кидатися з головою у «вир корекції».

Про це сказав в коментарі УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко.

За його словами, «фінансові ринки починають тиждень без особливого натхнення». Водночас, ринкам вдасться відстрочити ухвалення рішення про напрямок руху до завтрашньої торгової сесії, дочекавшись, таким чином, публікації оцінки зростання ВВП багатьох європейських країн. Однак такий розвиток подій не є основним сценарієм, вважає П.Ільяшенко.

Як прогнозує аналітик, з більшою ймовірністю слід чекати поступового зниження ризикових активів, яка повинна протривати як мінімум до середини поточного тижня. «Незважаючи на те, що при певному збігу обставин корекція може виявитися глибокою, ми не бачимо можливості для агресивної ставки на зниження ринку. Ми вважаємо, що на даному етапі захищати позиції в акціях краще за допомогою опціонів», - вважає він.