Індекс Української біржі знизився четвертий тиждень поспіль - експерти

Індекс Української біржі (UX) зафіксував зниження четвертий тиждень поспіль.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

Вони відзначають, що за результатами минулого тижня індекс UX просів на 0,9%. Всю торгову сесію п'ятниці, 10 серпня, індекс Української біржі (+0,24%) торгувався в червоній зоні і лише під закриття вийшов у плюс. Якоїсь певної тенденції в зміні котирувань не було: папери одного сектора зафіксували як зростання, так і зниження. Варто виокремити зростання «Мотор Січі» (+1,9%), яка вже третій місяць поспіль намагається пробити рівень опору 2300 грн.

За словами аналітиків, європейський індекс Stoxx 600, незважаючи на зниження в п'ятницю, завершив зростанням 10-й тиждень поспіль. Негативний фон торгів 10 серпня створила негативна макростатистика з Китаю, що свідчить про уповільнення економіки цієї країни.

Аналітики нагадують, що на поточному тижні очікується вихід макростатистики як з США, так і Європи. Зокрема, Німеччина і Франція опублікують дані по ВВП за другий квартал 2012 року, а Греція розмістить держоблігації на суму 3 млрд євро.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 10 серпня, виріс на 0,24% - до 1069,58 пункту. Загальний обсяг торгів склав 58,0 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,41% - до 394,98 пункту. Загальний обсяг торгів склав 227,9 млн грн.