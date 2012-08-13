Індекс Української біржі в понеділок виріс на 0,83%, ПФТС - на 0,03%

Індекс Української біржі за підсумками торгів 13 серпня виріс на 0,83% - до 1078,41 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 67,5 млн грн, з яких на фондовому ринку - 31,5 млн грн, на терміновому ринку - 36,0 млн грн.

Лідером підвищення серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери "Укрсоцбанку" (+3,64%), Алчевського металургійного комбінату (+1,65%). Лідером зниження вартості стали акції "Азовсталі" (-0,85%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 13 серпня виріс на 0,03% - до 395,10 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 748,4 млн грн, з них на ОВДП припало 62,9 млн грн, на акції - 0,6 млн грн, на облігації підприємств - 684,8 млн грн.