ФДМУ за сім місяців отримав від приватизації 5,1 млрд грн - понад 50% річного плану

Фонд державного майна України (ФДМУ) в січні-липні ц.р. отримав від приватизації 5,1 млрд грн, що становить 51% річного плану надходжень від приватизації, повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

За цей же період від оренди держмайна ФДМУ отримав 605,4 млн грн (72,9% річного плану).

Фонд також отримав у січні-липні ц.р. 566,5 млн грн (205% річного плану) надходжень від дивідендів.

Нагадаємо, в 2012 р. заплановано отримати від приватизації 10 млрд грн, від оренди держмайна - 830 млн грн, дивідендів - 276 млн грн.