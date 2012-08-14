Права власників облігацій розширять - законопроект

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на своєму черговому засіданні схвалила законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо розвитку ринку облігацій», що розширює права власників облігацій, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Як повідомили в прес-службі з посиланням на члена НКЦПФР Анатолія Амеліна, даним законопроектом пропонується ввести інститут загальних зборів власників корпоративних облігацій, з наданням таким зборам, зокрема, прав погоджувати рішення емітента про операції з його активами в разі неналежного виконання емітентом своїх зобов'язань по облігаціях. Також, крім цього, узгодження зажадає процес реструктуризації зобов'язань і внесення будь-яких змін до проспекту емісії.

Крім того, зазначений законопроект передбачає визначення поняття «корпоративні облігації», їх видів (біржові, інфраструктурні, концесійні) і створення механізмів емісії таких облігацій. Передбачається, що інфраструктурні облігації будуть випускатися для фінансування інфраструктурної модернізації в рамках державно-приватного партнерства. Водночас, розміщення концесійних облігацій виду інфраструктурних облігацій буде здійснюватися з метою фінансування створення або відновлення інфраструктури, що передбачено договором концесії. Що стосується біржових облігацій, то вони будуть випускатися за спрощеною процедурою для обігу лише на фондових біржах.