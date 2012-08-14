АМКУ дозволив Arawak Energy Ukraine придбати 25% Geo-Alliance

Антимонопольний комітет України (АМКУ) видав дозвіл Arawak Energy Ukraine BV (Нідерланди) на придбання понад 25% Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited (Кіпр), холдингової компанії нафтовидобувної групи «Гео Альянс», яка має активи в Україні, сказано в повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням Антимонопольного комітету, наданий дозвіл компанії Arawak Energy Ukraine BV на придбання акцій компанії Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited дасть можливість забезпечити перевищення 25% голосів у вищому органі управління компанії.

У коментарі УНІАН старший аналітик Dragon Capital Денис Саква відзначив, що в 2010 році компанія Geo Alliance намагалася провести IPO для залучення коштів для подальшого розвитку компанії, але несприятлива ринкова ситуація і новинний фон в Україні, пов'язаний з припиненням дії ліцензій Regal Petroleum, перешкодили дебюту.

"Зараз, найімовірніше, компанія залучає гроші через продаж своєї частини Arawak Energy Ukraine для фінансування пошукових робіт та інтенсифікації видобутку. Такі дії набагато простіші і дешевші за проведення первинного розміщення, плюс допомагають залучити стратегічного інвестора з досвідом роботи в пострадянському просторі», - додав аналітик .

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році Geo Alliance оголосила про плани розмістити 34,1% пакет акцій на Варшавській фондовій біржі з метою залучення близько 250 млн доларів. Проте вже в грудні 2010 року компанія відмовилася від оголошеного первинного розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі, пояснивши рішення несприятливими ринковими умовами.

Довідка УНІАН. Arawak Energy займається розвідкою і видобутком вуглеводнів в Росії, Казахстані та Азербайджані і в 2009 році була придбана Vitol Group - одним з найбільших світових нафтотрейдерів. Vitol Group в 2011 році продати 135 млн т сирої нафти, вона утримує близько 40% світових морських перевезень нафти і налічує близько 350 вуглеводневих проектів у всьому світі. «Гео Альянс» володіє 16 ліцензованими ділянками на розробку вуглеводнів, 15 з яких знаходяться в Дніпровсько-Донецькій западині. За перше півріччя 2012 року компанія добула 133 млн куб. м газу. «Гео Альянс» входить до складу групи EastOne Віктора Пінчука.