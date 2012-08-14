Dragon Сapital прогнозує більш ніж триразове зростання виручки української IMC у 2012 році

Варшава. Аналітики інвестиційної компанії Dragon Сapital прогнозують у поточному році виручку українського агрохолдингу Industrial Milk Company (IMC) на рівні 95,3 млн. доларів, що на 228% більше за торішні показники.

Згідно з висновком аналітиків, який має у своєму розпорядженні УНІАН, таке зростання доходів буде досягнуте завдяки збільшенню головним чином продажу зернових, що забезпечує компанії близько 80% виручки.

Експерти вважають, що в поточному році виручка від зернових збільшиться у річному виразі на 341% - до 82,1 млн. доларів.

Dragon Сapital також прогнозує EBITDA у 2012 на рівні 39 млн. доларів, що на 61% більше, ніж роком раніше.

Водночас, за оцінками аналітиків, маржа EBITDA у поточному році знизитися на 11,2 в.п. - до 34,3% через гірший урожай, зумовлений поганими погодними умовами.

Аналітики вважають, що виручка компанії у 2013 році збільшиться до 145 млн. доларів, а в 2020 році сягне 317 млн. доларів.

Dragon Сapital радить купувати акції IMC, визначивши їхню цільову ціну на рівні 20 злотих за штуку (близько 6 доларів).

У ході сьогоднішніх торгів папери компанії, що дебютувала на Варшавському фондовому ринку в травні минулого року, коштували близько 15 злотих.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Industrial Milk Company збільшила чистий прибуток на 17% - до 17,3 млн. доларів при зниженні виручки на 16% - до 29 млн. доларів.

Довідка УНІАН. Заснована в 2007 році компанія IMC займається переважно рослинництвом у північних і центральних областях України, а також тваринництвом і виробництвом молока (входить до десятки його найбільших виробників у країні). За останніми даними, компанія володіє земельним банком 82,700 га і сховищами потужністю 221 тис. тонн.

У першому кварталі IMC скоротила чистий прибуток на 9% - до 94 тис. доларів при зростанні виручки на 125% - до 18,3 млн. доларів.

За останніми даними, 68,66% акцій IMC належать Agrovalley Limited, 9,58% - Російському комерційному банку, що входить до VTB Group, 5,1% - польській Amplico PTE, решта - free float.