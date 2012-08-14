Попиту на ОВДП на аукціоні 14 серпня не було

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) Міністерства фінансів України у вівторок, 14 серпня, не було подано жодної заявки, повідомляється на сайті міністерства.

Так, Мінфін запропонував інвесторам стандартні гривневі ОВДП з терміном обігу 5 і 7 років.

Раніше фахівець відділу продажів боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса висловив думку, що на аукціоні з продажу ОВДП 14 серпня ринкового попиту на держпапери, скоріш за все, не буде.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін залучив до держбюджету 267,758 млн. грн від продажу п'ятирічних ОВДП на аукціоні 7 серпня. Середньозважена прибутковість паперів становила 14,18%. Мінфін задовольнив усі три заявки, які були подані на купівлю паперів.

На семирічні папери, які також пропонувалися до продажу на аукціоні, попиту не було.

Раніше Мінфін повідомив, що в серпні не планує розміщувати індексовані та номіновані в іноземній валюті ОВДП, а пропонуватиме ринку виключно гривневі папери з терміном обігу 5 і 7 років.

Наміри припинити продаж валютних ОВДП оприлюднено після того, як Мінфіну вдалося задовольнити потребу у валютних ресурсах за рахунок розміщення 18 липня єврооблігацій на 2 млрд дол.

Міністерство також заявляло про плани почати з осені п.р. випуск для населення казначейських зобов'язань, номінованих в іноземній валюті.

За даними Державної казначейської служби, від продажу урядових паперів у січні-липні до бюджету вдалося залучити 65,475 млрд грн, в т.ч. за рахунок продажу ОВДП — 49,489 млрд грн, єврооблігацій — 15,986 млрд грн.