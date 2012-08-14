Індекс Української біржі у вівторок зріс на 0,24%, ПФТС - на 0,17%

Індекс Української біржі за підсумками торгів 14 серпня зріс на 0,24% – до 1080,99 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 61,9 млн. грн, з яких на фондовому ринку – 25 млн. грн, на строковому ринку – 36,7 млн. грн.

Лідером підвищення серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери «Азовсталі» (+1,50%), Авдєєвського коксохіму (+1,62%), "Укрсоцбанку" (+1,37%). Лідером зниження вартості стали акції "Укрнафти" (-1,58%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 14 серпня зріс на 0,17% – до 395,77 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 1 млрд 737,6 млн. грн, з них на ОВДП припало 1 млрд 257,6 млн. грн, на акції - 1,4 млн. грн, на облігації підприємств – 478,5 млн. грн.

При цьому лідером торгів серед корпоративних облігацій стали облігації дочірнього банку "Ощадбанку Росії", на які припало 320 млн. грн.