Аукціони Мінфіну з продажу ОВДП зараз мають технічний характер – експерт

Пропозиція Міністерством фінансів України облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), не цікавих ринку, говорить про технічний характер аукціонів з продажу держпаперів, вважає керівник аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» Олександр Вальчишен.

«Пропозиція Мінфіном виключно 5-річних і 7-річних облігацій цього місяця (згідно з графіком розміщень на серпень), свідчить про технічний характер таких аукціонів і брак потреби у залученні ринкового фінансування», - сказав він.

На його думку, у разі потреби залучити коштидо бюджету Мінфін використовує дружній попит від державних банків або інших банків з підтримкою з боку НБУ.

О.Вальчишен відзначив, що в середу 15 серпня Мінфіну необхідно виплатити 0,98 млрд грн в рахунок погашення та обслуговування боргу, 0,78 млрд грн з яких становитиме виплата основного боргу за короткостроковими ОВДП, розміщеними на початку цього року. «Отже, запропонувавши ринку прийнятні терміни і прибутковості, Мінфін міг розраховувати на рефінансування частині цієї виплати. Але для Мінфіну прийнятнішим на сьогодні є використання коштів від зовнішніх позик для покриття поточних боргових виплат», - каже експерт.

Водночас він звертає увагу, що наступний аукціон передуватиме великим виплатам основного боргу за ПДВ-ОВДП, які становитимуть 1,64 млрд грн за три дні, що може зажадати від Мінфіну часткового рефінансування платежів. «Проте це рефінансування, скоріш за все, буде здійснене не наступного тижня, а 28 серпня, щоб підвищити рівень залишків коштів на рахунках уряду в національній валюті», - вважає О.Вальчишен.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні Мінфіну з продажу ОВДП у вівторок, 14 серпня, не було подано жодної заявки.

Мінфін запропонував інвесторам стандартні гривневі ОВДП з терміном обігу 5 і 7 років.

На аукціоні 7 серпня Мінфін залучив до держбюджету 267,758 млн. грн від продажу п'ятирічних ОВДП. Середньозважена прибутковість паперів становила 14,18%. Мінфін задовольнив усі три заявки, які були подані на купівлю паперів.

На семирічні папери, які також пропонувалися до продажу на аукціоні, попиту не було.

Раніше Мінфін повідомив, що в серпні не планує розміщувати індексовані та номіновані в іноземній валюті ОВДП, а пропонуватиме ринку виключно гривневі папери з терміном обігу 5 і 7 років.

Наміри припинити продаж валютних ОВДП оприлюднено після того, як Мінфіну вдалося задовольнити потребу у валютних ресурсах за рахунок розміщення 18 липня єврооблігацій на 2 млрд дол.

Міністерство також заявляло про плани почати з осені п.р. випуск для населення казначейських зобов'язань, номінованих в іноземній валюті.

За даними Державної казначейської служби, від продажу урядових паперів в січні-липні до бюджету вдалося залучити 65,475 млрд грн, в т.ч. за рахунок продажу ОВДП — 49,489 млрд грн, єврооблігацій — 15,986 млрд грн.