ФДМУ продасть Дніпродзержинську, Херсонську, Одеську та Харківську ТЕЦ

Фонд державного майна України ухвалив рішення про продаж акцій Дніпродзержинської, Херсонської, Одеської та Харківської ТЕЦ, що перебували у держвласності, повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 15 серпня.

Як зазначається в повідомленні Фонду, на продаж планується виставити 101 млн. 638 тис. акцій ПАТ "Дніпродзержиська ТЕЦ" (номінальна вартість однієї акції 0,25 грн), 118 млн. 966 тис. акцій ПАТ "Херсонська ТЕЦ" (номінальною вартістю 0,25 грн), 174 млн. 101 тис. акцій ПАТ "Одеська ТЕЦ" (номінальною вартістю 0,25 грн), 295 млн. 909 тис. акцій ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" (номінальною вартістю 1 грн).

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів передав Фонду держмайна України пакети акцій цих чотирьох теплоелектроцентралей для підготовки до подальшої приватизації.