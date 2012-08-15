"Кримський Титан" включено до переліку об’єктів приватизації

Фонд державного майна України (ФДМУ) включив у перелік об'єктів, що підлягають приватизації в 2012-13 рр., держпакет ПрАТ "Кримський Титан" у розмірі 50% плюс 1 акція, повідомляє офіційне видання Фонду "Відомості приватизації" від 15 серпня.

Номінальна вартість планованого до продажу держпакета "Кримського Титану" становить 368 млн 73 тис. грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у липні ц.р. видав розпорядження про передачу 100% акцій Публічного акціонерного товариства “Державна холдингова компанія “Титан України» Фонду державного майна для подальшого продажу акцій «ДАК «Титан», ПрАТ «Кримський титан» і ПАТ «Сумихімпром» і ліквідації ДХК. Згідно з документом, ФДМУ повинен виключити із статутного капіталу і продати держпакет акцій ПрАТ “Кримський титан” у розмірі 50% плюс 1 акція; через місяць виключити і продати 100% акцій ПАТ “Сумихімпром” і ПАТ “ДАК “Титан”.

Довідка УНІАН. ПрАТ «Кримський Титан» є одним з найбільших виробників діоксиду титану в Східній Європі, якому належить 2% світового ринку двоокису титану пігментного. Експорт продукції здійснюється до 53 країн світу і становить близько 70% від загальних обсягів виробництва.

До складу «Кримського Титану», крім головного підприємства, входять два філіали – Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат і Вольногорський гірничо-металургійний комбінат, що спеціалізуються на розвитку гірничого, видобувного, збагачувального і металургійного виробництв.

Українському бізнесменові і інвесторові Дмитру Фірташу належить Група компаній Group DF, яка володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG, яка у свою чергу контролює 50% - 1 акція ПрАТ «Кримський Титан».