На продаж виставлено пакети акцій 12 обл- і міськгазів

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив про плани продажу на приватизаційних конкурсах у вересні пакетів акцій 12 газопостачальних компаній: «Дніпропетровськ-», «Запоріжжя-», «Луганськ-», «Лубни-», «Кременчук-», "Суми-", "Вінниця-", "Житомир-", "Тисмениця-", "Крим-", "Волинь-", "Чернівцігаз".

Як йдеться в офіційному виданні Фонду «Відомості приватизації» від 15 серпня, приватизаційний конкурс з продажу 26% ПАТ «Дніпропетровськгаз» буде проведений 5 вересня ц.р. Стартова ціна держпакета встановлена у розмірі 58 млн грн, крок торгів - 600 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 5,2 млн грн.

25% ПАТ «Запоріжжягаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 6 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 80,6 млн грн, крок торгів - 150 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 3,9 млн грн.

26% ПАТ «Луганськгаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 7 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 80,6 млн грн, крок торгів - 810 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 3,9 млн грн.

26% ПАТ «Лубнигаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 11 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 330 тис. грн, крок торгів - 5 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 2,6 млн грн.

26% ПАТ «Кременчукгаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 12 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 6,7 млн грн, крок торгів - 70 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 1 млн грн.

25,788% ПАТ «Сумигаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 10 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 15,6 млн грн, крок торгів - 160 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 4 млн грн.

22,059% ПАТ «Вінницягаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 14 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 1,5 млн грн, крок торгів - 15 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 3,2 млн грн.

15,864% ПАТ «Житомиргаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 17 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 9,7 млн грн, крок торгів - 100 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 3,4 млн грн.

26% ПАТ «Тисменицягаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 13 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 160 тис. грн, крок торгів - 2 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 720 тис. грн.

23,989% ПАТ «Кримгаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 20 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 41,8 млн грн, крок торгів - 420 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 8 млн грн.

23,416% ПАТ «Волиньгаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 19 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 24,3 млн грн, крок торгів - 250 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 2,6 млн грн.

20,393% ПАТ «Чернівцігаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 18 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 6,7 млн грн, крок торгів - 70 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 2,3 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою від 10 жовтня 2011 р. доручив НАК «Нафтогаз України» передати державні пакети акцій 48 підприємств з газопостачання і газифікації (міськ- і облгазів) із статутного капіталу компанії Фонду держмайна для їх подальшої приватизації.

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