Керченський судноремонтний завод виставлять на аукціон 7 вересня

Фонд державного майна України 7 вересня ц.р. проведе аукціон з продажу цілісного майнового комплексу державного підприємства "Керченський судноремонтний завод".

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 15 серпня.

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета акцій становить (з ПДВ) 31 млн. 314 тис. грн (зокрема ПДВ - 5 млн. 219 тис. грн).

Раніше ФДМУ вже виставляв на продаж "Керченський судноремонтний завод", проте оголошений приватизаційний конкурс так і не відбувся у зв'язку з відсутністю заявок.

Довідка УНІАН. ДП «Керченський судноремонтний завод» займається ремонтом суден різного призначення, будівництвом маломірних суден, виробництвом продукції машинобудування тощо. Підприємство розташоване в бухті Керченської протоки, в центральній частині м. Керч. Частина активів підприємства на даний момент перебуває в податковій заставі.

Збиток підприємства за підсумками першого кварталу 2012 р. становив 1,26 млн. грн, кредиторська заборгованість - 23,9 млн. грн, дебіторська, - 1,4 млн. грн, вартість активів - 29 млн. грн.