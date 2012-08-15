За 3 місяці на світових фондових біржах було відкладено цілу низку операцій IPO – PwC

За останній квартал на світових фондових біржах було відкладено або повністю скасовано цілу низку операцій IPO загальною вартістю понад 8 млрд євро.

Про це повідомляється в огляді PricewaterhouseCoopers (PwC) ринку IPO, який має у своєму розпорядженні агентство.

"За останні три місяці багато власників компаній, які планували вихід на публічний фондовий ринок, вирішили почекати до кращих часів. Причинами цього стали сумніви щодо перспектив економічного зростання у світі і в Китаї зокрема, а також боргова криза, від якої страждає єврозона. Вплив цих двох чинників призвів до рекордно високого рівня індексів волатильності з листопада 2011 р.", - наголошується в дослідженні.

За останніми даними фахівців PwC, після деяких оптимістичних проявів пожвавлення активності на європейському ринку IPO, яке спостерігалося протягом перших трьох місяців цього року, зростання значно сповільнилося – у результаті 80 угод було залучено лише 0,7 млрд євро. Таким чином, у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, протягом якого в результаті 134 операцій було залучено 13,4 млрд євро (включно з IPO компанії Glencore на суму 6,9 млрд євро), у 2012 р. кількість укладених операцій зменшилася на 40%, а обсяг залученого капіталу - на 95%. Як наголошується в дослідженні, ослаблення ринку IPO пов'язане не тільки зі станом ринку загалом, але й з тим, що внаслідок складної ринкової кон'юнктури, що склалася в другому півріччі 2011 р., деякі компанії ухвалили рішення відкласти проведення IPO на 6-12 місяців.

На Лондонській фондовій біржі було укладено лише 19 операцій IPO вартістю 0,3 млрд євро, що нижче за показники попередніх років на 46% за кількістю операцій і на 97% за обсягом залученого капіталу (за попередній рік у результаті 35 операцій було залучено 10,3 мільярда євро).

«Активність у сфері IPO на Лондонській фондовій біржі має, м'яко кажучи, стриманий характер. Проте компанії продовжують виявляти велику цікавість до виходу на Лондонську фондову біржу. Особливо це стосується гірничовидобувних компаній з країн, що розвиваються. Оскільки зараз можливості на ринку IPO стрімко зменшуються, компанії як ніколи раніше концентрують свої зусилля на забезпеченні готовності до виходу на IPO, коли - а не якщо - ці можливості розширяться», - прокоментував Марк Хьюз, партнер групи PwC із супроводу операцій на ринках капіталу.

На ринку IPO у США спостерігалася висока активність протягом перших двох місяців другого кварталу: було укладено 27 операцій. Проте в травні неспокій, що зберігається з приводу економічної ситуації на внутрішньому і міжнародному ринку призвів до зниження активності. Загальний обсяг капіталу, залученого в результаті IPO у другому кварталі 2012 року, становив 16,5 млрд євро (включно з IPO компанії Facebook на суму 12,5 млрд євро), що перевищує показники за аналогічний період попереднього року на 66% і займає третє місце серед найкращих квартальних результатів за обсягом залученого капіталу з 2007 року.

За перше півріччя 2012 року на ринках Китаю було здійснено 117 операцій IPO на суму 10,5 млрд євро, що гірше за показники аналогічного періоду попереднього року на 49% за кількістю операцій і на 74% - за обсягом зв'язувального капіталу. Для порівняння - у 2011 р. в результаті 229 операцій було залучено 40,2 млрд євро. Що стосується решти азіатських ринків, то саме тут було проведено другу після Facebook найбільшу операцію у світовому масштабі: у червні 2012 року на малайзійській фондовій біржі компанія Felda залучила 2,4 млрд євро.

"Зі всіх великих ринків низька активність спостерігалася на європейському ринку. Ця тенденція, ймовірно, збережеться до середини другого півріччя 2012 року, при цьому активність залежатиме від відновлення впевненості інвесторів і поліпшення настроїв на ринку", - наголошується у дослідженні.