Індекс Української біржі в середу знизився на 0,67%, ПФТС - на 0,03%

Індекс Української біржі за підсумками торгів 15 серпня знизився на 0,67% - до 1073,76 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 49,6 млн грн, з яких на фондовому ринку - 22,7 млн грн, на строковому ринку - 26,8 млн грн.

Лідером зниження серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери Авдіївського коксохіму (-2,18%), "Укрсоцбанку" (-1,53%), Єнакіївського метзаводу (-1,28%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 15 серпня знизився на 0,03% - до 395,66 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 89,9 млн грн, з них на ОВДП припало 87,4 млн грн, на акції - 1,4 млн грн, на облігації підприємств - 1 млн грн.