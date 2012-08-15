Янукович підписав закон щодо створення та ліквідації інститутів спільного інвестування

Президент України Віктор Янукович підписав Закон України «Про інститути спільного інвестування».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом передбачена чітка послідовність дій при створенні корпоративних і пайових інвестиційних фондів, а також при проведенні процедури їхньої ліквідації.

Враховуючи фактичне існування інвестиційних фондів, до складу активів яких входить певний вид активів (фонди грошового ринку, фонди державних цінних паперів, фонди облігацій, фонди акцій, індексні фонди, фонди банківських металів), пропонується на законодавчому рівні визначити класифікацію таких фондів і структуру їхніх активів, що відповідає сучасному розвитку сфери спільного інвестування.

Крім того, законом передбачено встановлення вимоги щодо іменної форми випуску цінних паперів інститутів спільного інвестування та існування таких цінних паперів у бездокументарній формі.

Також встановлено вимогу щодо здійснення оплати вартості цінних паперів інститутів спільного інвестування, у тому числі акцій корпоративного інвестиційного фонду при формуванні початкового статутного капіталу, виключно у грошовій формі.

Законом передбачено удосконалення системи розкриття інформації про діяльність інститутів спільного інвестування. Зокрема, встановлено вимогу щодо наявності у компаній з управління активами власного веб-сайту, на якому повинна розміщуватися інформація про компанію з управління активами (наявність ліцензії, контактні дані), перелік інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні такої компанії, вартість чистих активів, ціна розміщення та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування, а також інформація про інститути спільного інвестування, активами яких управляє компанія з управління активами.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 5 липня.