Інвестори на Українській біржі вирішили взяти паузу - експерт

Торги на Українській біржі в середу, 15 серпня, проходили в негативному ключі.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Сергій Белясов.

На його думку, після триденного підйому інвестори вважали за краще узяти паузу і зафіксувати позиції. Торговельна активність зберігається на низькому рівні.

Як підкреслив аналітик, «велику частину дня на європейських біржах панували песимістичні настрої, обумовлені відсутністю ясності щодо політики єврочиновників щодо подолання кризових явищ в єврозоні, а також посилилися останнім часом чутки про нові фінансові проблеми Греції. Дані про ринок Великобританії, опубліковані сьогодні, незважаючи на позитивний характер, мало вплинули на поведінку торгів. Інвестори розуміють, що поліпшення на ринку праці тимчасові, оскільки викликані проведенням Олімпіади».

За інформацією С.Белясова, ближче до завершення торгового дня на Українській біржі активізувалися купівлі. Відкриття позицій підстьобнула статистика за цінами і ринку праці із США, яка виявилася досить сильною. Зокрема, зростання обсягів промислового виробництва було максимальним за останні три місяці, а інфляція виявилася меншою за прогнозовану.

Як вважає аналітик, «бічний рух продовжується, сил ринку на активні рухи не вистачає. Але на прориві поточного коридору ми побачимо дуже сильний рух, який з більшою часткою ймовірності може виявитися низхідним ».

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 15 серпня, знизився на 0,67% - до 1073,76 пункту. Загальний обсяг торгів склав 49,6 млн грн.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 15 серпня знизився на 0,03% - до 395,66 пункту. Загальний обсяг торгів склав 89,9 млн грн.