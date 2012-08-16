Обсяги торгів українському фондовому ринку залишаються дуже низькими - експерти

Попри досить високу волатильність, обсяги торгів на українському фондовому ринку залишаються дуже низькими, практично в чотири рази менше середньоденних обсягів за останні кілька місяців, прокоментували поточну ситуацію на ринку в інвестиційній компанії Dragon Capital.

Як наголосили в компанії, не маючи фундаментальних приводів для руху в ту або іншу сторону, ринок пішов у боковик, і весь серпень індекс UX дрейфує в діапазоні 1050-1100 пунктів. Схожа ситуація, на думку трейдерів Dragon Capital, спостерігається і на американському індексі широкого ринку S&P500, який останніми днями перебуває трохи вище за рівень 1400 п., без яких-небудь істотних коливань.

"Але в цілому на всіх світових ринках переважають помірно-позитивні настрої. Практично всі спроби продавити свої індекси вниз до завершення сесії просто викуповуються. Поясненням такої поведінки може бути тільки спекулятивний злет на ринку «чорного золота» на тлі ситуації, яка зараз відбувається на ринку трежеріс США, а також в облігаціях Японії і Німеччини", - зазначили в компанії.