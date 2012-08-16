Акції на світових фондових біржах дорожчають - експерт

Акції на світових фондових біржах сьогодні дорожчають.

Про це повідомив в коментарі УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко.

За його словами, інвесторам припала до душі вчорашня зміна настроїв і коментарі китайського прем'єра Вень Цзябао про те, що можливість для стимулювання економіки Китаю за допомогою монетарної політики існує. Проте чекати різкого зростання акцій все ж не варто.

Як вважає П.Ілляшенко, «на світових майданчиках торгова сесія середи, 15 серпня, стала дзеркальним відображенням торговельної сесії вівторка. Якщо позавчора інвестори починали день купівлями, але закінчили продажами, то вчора нерішучість продавців дозволила покупцям знову перехопити ініціативу. При цьому, щоправда, динаміка ринків відображає цілу низку протиріч - від зростання акцій на фоні зростання долара до зростання прибутковості казначейських зобов'язань США на тлі низького попиту на акції компаній, орієнтованих на світову економіку (сировинні та промислові компанії)».

Можливо, припускає аналітик, це просто ефект сезонного зниження торгівельної активності. Хоча, звичайно, не можна виключати варіант з тим, що ринки роблять складну ставку на поки що незрозумілий розвиток ситуації в майбутньому. На його думку, наразі краще ставитися до суперечностей як до сезонного явища.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 15 серпня, знизився на 0,67% - до 1073,76 пункту. Загальний обсяг торгів становив 49,6 млн грн.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 15 серпня знизився на 0,03% - до 395,66 пункту. Загальний обсяг торгів становив 89,9 млн грн.