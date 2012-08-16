ФДМУ підготує порядок інвентаризації майна громадських об'єднань колишнього СРСР

Кабінет міністрів України зобов'язав Фонд державного майна України разом з іншими профільними міністерствами у 20-денний термін підготувати пропозиції про порядок проведення інвентаризації майна загальносоюзних громадських об'єднань колишнього СРСР, які станом на 24 серпня 1991 р. перебували на території України.

Як повідомляє урядовий портал, таку постанову Кабмін прийняв на своєму засіданні 15 серпня п.р.

Крім того, заплановано відновити склад комісії з проведення цієї інвентаризації у зв'язку з кадровими змінами, які відбулися в органах виконавчої влади.

Як наголошується, ухвалення постанови дозволить організувати проведення інвентаризації майна загальносоюзних громадських об'єднань колишнього СРСР і скоординувати діяльність органів державної влади і громадських об'єднань під час її проведенні.