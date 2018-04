Altimo купує 14,8% акцій Vimpelcom за 3,6 млрд дол.

Компанія Altimo (входить до «Альфа Груп», Росія) викупила у Weather Investments II (Єгипет) 14,8% голосуючих акцій міжнародного оператора мобільного зв'язку Vimpelcom Ltd. за 3,6 млрд дол.

Про це сказано у повідомленні на сайті компанії Altimo.

У результаті операції, з урахуванням раніших придбань компанією акцій на фондовому ринку, частка Altimo в компанії Vimpelcom Ltd. збільшиться до 40,5% голосуючих акцій (до придбання останнього пакету акцій частка Altimo становила 25% голосуючих акцій Vimpelcom Ltd.). Норвезькій компанії Telenor належить 39,5% голосуючих акцій, у компанії Weather Investments II після продажу пакету Altimo залишилося 3,5% голосуючих акцій. 6% голосуючих акцій Vimpelcom Ltd. належать Bertofan Investments Ltd., 11,2% - міноритарним акціонерам.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Telenor викупив у Weather Investments II більш ніж 11% компанії Vimpelcom Ltd. Також Telenor і Weather уклали пут- і кол-опціони щодо придбання у Weather пакету акцій на 3,5%. Після придбання пакету голосуючих акцій у Weather у лютому Telenor став найбільшим акціонером (за числом голосуючих акцій) - у даний час норвезьку компанію випередила Altimo. Проте, враховуючи наявний опціон у компанії Telenor, яким вона може скористатися до квітня 2016 року, у майбутньому частка норвезької компанії в компанії Vimpelcom Ltd. може зрости до 43% голосуючих акцій.

Altimo виступає за рівність часток найбільших акціонерів у Vimpelcom Ltd., у чому її підтримує російська держава. Зокрема, після лютневої операції між Telenor і Weather Investments II Федеральна антимонопольна служба (ФАС) Росії подала позов проти норвезької компанії до Арбітражного суду м. Москви про визнання недійсним придбання Telenor акцій VimpelCom у компанії Weather Investments. ФАС вважає, що операція порушує російський закон про іноземні інвестиції у компанії, що мають стратегічне значення (у частині порушення вимоги про те, що частки великих російських та іноземних інвесторів повинні бути рівними).

Довідка УНІАН. ВАТ "Вимпелком" входить до групи компаній Vimpelcom Ltd., яка є одним із найбільших світових інтегрованих операторів зв'язку, до якого входять компанії зв'язку в Росії, Україні («Київстар»), Казахстані, Узбекистані, Таджикистані, Вірменії, Грузії, Киргизстані, Камбоджі, Лаосі, Алжирі, Бангладеш, Пакистані, Бурунді, Зімбабве, Центральноафриканській Республіці, Італії та Канаді. Vimpelcom Ltd. надає послуги на території із загальним населенням близько 782 мільйонів чоловік. Станом на 31 березня 2012 року загальна кількість абонентів компанії становила 209 мільйонів.